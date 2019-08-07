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Факты / Украина

Телефонный разговор Зеленского с Путиным: Кремль выдвинул условия

Владимир Путин выдвинул Владимиру Зеленскому условия деэскалации ситуации на Донбассе во время телефонного разговора 7 августа.

Телефонный разговор Зеленского с Путиным: Кремль выдвинул условия

В Кремле подтвердили, что между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся разговор.

Глава РФ в очередной раз перекинул вину за обстрелы на Донбассе на украинских военных. Путин заявил, что для деэскалации ситуации нужно прекратить “дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса”.

Также в ходе телефонных переговоров лидеры условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц, сообщается на сайте Кремля.

Президенты отметили необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минских переговоров.

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Кроме того, у Путина сообщили, что главы государств обсуждали перспективы взаимодействия в нормандском формате.

Напомним, Зеленский позвонил Путину утром 7 августа из-за новых обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

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