PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский позвонил Путину и призывал срочно встретиться в нормандском формате

Владимир Зеленский настаивает на срочной встрече с лидерами нормандской четверки.

Зеленский позвонил Путину и призывал срочно встретиться в нормандском формате

Владимир Зеленский утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого попросил повлиять на ситуацию на Донбассе.

– Нам нужно очень срочно встретиться с лидерами нормандской четверки. Сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел, – Ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей, – сказал Зеленский.

Во время разговора политики обсудили вопрос  разминирования в районе КПВВ Станица Луганская и возвращение украинских пленных.

Читайте: Очень разочарован: Волкер о гибели бойцов ООС

Также президент Украины намерен сегодня связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы договориться о проведении встречи в нормандском формате в ближайшее время.

– Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй будет в Турции с президентом Макроном… Я бы также хотел связаться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время, – говорит он.

Глава государства не исключил, что может прервать свой визит в Турцию, который запланирован на 7-8 августа.

Напомним, что 6 августа, не смотря на “хлебное перемирие”, были обстреляны позиции украинских военных, в результате чего погибло четверо бойцов ВСУ.

Из-за этого с утра 7 августа Владимир Зеленский провел срочное совещание, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава Генштаба и представители ключевых подразделений ВСУ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Очень разочарован: Волкер о гибели бойцов ООС
Зарплаты в ОП: Зеленский работает за менее $1 тыс, Богдан – бесплатно
Мир увидел, кто не хочет мира! Зеленский требует встречи в нормандском формате
Зеленский уволил заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова
Зеленского просят помочь разблокировать расчеты в области “зеленой” энергетики
Всем владельцам домашних СЭС вернули “зеленый” тариф
Инвесторы возвращаются в Украину, поскольку Зеленский дает надежду – Financial Times
Зеленский впервые поговорил по телефону с премьером Великобритании Джонсоном
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка