Владимир Зеленский настаивает на срочной встрече с лидерами нормандской четверки.

Владимир Зеленский утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого попросил повлиять на ситуацию на Донбассе.

– Нам нужно очень срочно встретиться с лидерами нормандской четверки. Сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел, – Ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей, – сказал Зеленский.

Во время разговора политики обсудили вопрос разминирования в районе КПВВ Станица Луганская и возвращение украинских пленных.

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Также президент Украины намерен сегодня связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы договориться о проведении встречи в нормандском формате в ближайшее время.

– Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй будет в Турции с президентом Макроном… Я бы также хотел связаться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время, – говорит он.

Глава государства не исключил, что может прервать свой визит в Турцию, который запланирован на 7-8 августа.

Напомним, что 6 августа, не смотря на “хлебное перемирие”, были обстреляны позиции украинских военных, в результате чего погибло четверо бойцов ВСУ.

Из-за этого с утра 7 августа Владимир Зеленский провел срочное совещание, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава Генштаба и представители ключевых подразделений ВСУ.