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Факти / Україна

Телефонна розмова Зеленського з Путіним: Кремль висунув умови

Володимир Путін висунув Володимиру Зеленському умови деескалації ситуації на Донбасі під час телефонної розмови 7 серпня.

Телефонна розмова Зеленського з Путіним: Кремль висунув умови

У Кремлі підтвердили, що між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським відбулася розмова.

Глава РФ вкотре перекинув провину за обстріли на Донбасі на українських військових. Путін заявив, що для деескалації ситуації потрібно припинити “подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу”.

Також під час телефонних переговорів лідери домовилися активізувати роботу з повернення утримуваних осіб, повідомляється на сайті Кремля.

Президенти наголосили на необхідності конструктивного діалогу між сторонами, зокрема у рамках мінських переговорів.

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Крім того, у Путіна повідомили, що глави держав обговорювали перспективи взаємодії в нормандському форматі.

Нагадаємо, Зеленський зателефонував Путіну зранку 7 серпня через нові обстріли з боку бойовиків на Донбасі.

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