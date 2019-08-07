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Факти / Україна

Зеленський зателефонував Путіну і закликав терміново зустрітися у нормандському форматі

Володимир Зеленський наполягає на терміновій зустрічі з лідерами нормандської четвірки.

Зеленський зателефонував Путіну і закликав терміново зустрітися у нормандському форматі

Володимир Зеленський зранку 7 серпня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої попросив вплинути на ситуацію на Донбасі.

– Нам потрібно дуже терміново зустрітися з лідерами нормандської четвірки. Сьогодні зранку, щойно розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому подзвонив і сказав, що це (обстріл, – Ред.) нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей, – сказав Зеленський.

Політики обговорили питання розмінування у районі КПВВ Станиця Луганська та повернення українських полонених.

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Також президент України має намір сьогодні зв’язатися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб домовитися про зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

– Сьогоднішній перший дзвінок був з президентом РФ, другий буде у Туреччині з президентом Макроном … Я б також хотів зв’язатися сьогодні, якщо буде час у пані Меркель, і домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не говорили один одному, що цього року повинна бути зустріч у нормандському форматі. Скільки ще людей повинні загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб ця зустріч відбулася найближчим часом, – наголосив він.

Глава держави не виключив, що може перервати свій візит до Туреччини, який запланований на 7-8 серпня.

Нагадаємо, що 6 серпня, незважаючи на “хлібне перемир’я”, були обстріляні позиції українських військових, у результаті чого загинуло четверо бійців ЗСУ.

Через це зранку 7 серпня Володимир Зеленський провів термінову нараду, на якій були присутні секретар РНБО, глава Генштабу та представники ключових підрозділів ЗСУ.

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