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В зоне ООС погибли четверо военных

С начала суток 6 августа четверо бойцов ООС погибли в результате обстрелов боевиков.

В зоне ООС погибли четверо военных

6 августа в районе проведения ООС боевики осуществили два провокационных обстрела, в результате которых погибли четверо украинских военных.

– В результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью, – сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк.

В 00.45 неподалеку села Богдановка начался обстрел, который продлился почти час. Боевики применяли гранатометы, вооружение БМП, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

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В 10.20 террористы использовали РПГ для обстрела позиций украинских военных вблизи Павлополя.

Обстоятельства гибели бойцов ООС не уточняются.

К слову, председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе невозможно прекратить, принимая законопроекты.

Источник: Минобороны

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