PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

$2 млрд в год – в НБУ рассказали подробности новой программы МВФ

НБУ надеется, что объем новой программы МВФ для Украины составит около $5-10 млрд.

$2 млрд в год – в НБУ рассказали подробности новой программы МВФ

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что новая программа МВФ, возможно, будет действовать четыре года. В ее рамках наша страна будет получать около $2 млрд ежегодно.

Ожидается, что программа МВФ будет в формате EFF (Extended Fund Facility). НБУ рассчитывает на $5-10 млрд.

– Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности, – сказал Сологуб.

Читайте: Инвесторы возвращаются в Украину, поскольку Зеленский дает надежду – Financial Times

Первый транш в рамках новой программы МВФ Украина может получить уже до конца 2019 года.

Заместитель председателя НБУ добавил, что программа Международного валютного фонда станет позитивным сигналом и для других доноров, среди которых ЕС и Всемирный банк.

К слову, международный экономический эксперт Игорь Гарбарук считает, что до конца года курс доллара может вырасти до 30 грн.

Источник: Financial Observer

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Туалеты в кафе должны быть для посетителей и персонала
Как Япония к цунами – Апаршин о подготовке к войне с РФ
НБУ вводит в обращение монету, посвященную Ярославу Мудрому
Борт №1. За авиаперевозки Зеленского будет отвечать Windrose
Посольство США предупредило об опасности в Украине 11, 12 и 24 августа
Украина обратится в НАТО из-за расторжения ДРСМД
Курсы валют к доллару: гривна на первом месте по росту
Главой правления Ощадбанка остался Андрей Пышный
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка