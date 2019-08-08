НБУ надеется, что объем новой программы МВФ для Украины составит около $5-10 млрд.

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что новая программа МВФ, возможно, будет действовать четыре года. В ее рамках наша страна будет получать около $2 млрд ежегодно.

Ожидается, что программа МВФ будет в формате EFF (Extended Fund Facility). НБУ рассчитывает на $5-10 млрд.

– Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности, – сказал Сологуб.

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Первый транш в рамках новой программы МВФ Украина может получить уже до конца 2019 года.

Заместитель председателя НБУ добавил, что программа Международного валютного фонда станет позитивным сигналом и для других доноров, среди которых ЕС и Всемирный банк.

К слову, международный экономический эксперт Игорь Гарбарук считает, что до конца года курс доллара может вырасти до 30 грн.

Источник: Financial Observer