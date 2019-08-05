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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара может взлететь до 30 гривен – эксперт

Уже этой осенью курс доллара может взлететь до 30 гривен.

Курс доллара может взлететь до 30 гривен – эксперт

В октябре-ноябре украинцам стоит ожидать роста курса доллара.

– Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — третья декада октября и первая декада ноября текущего года, — прогнозирует международный экономический эксперт, председатель ОО Национальный интерес Украины Игорь Гарбарук.

По мнению эксперта, укрепление гривны сейчас имеет исключительно спекулятивную основу. Ближе к концу года будет наблюдаться обмен украинской валюты на доллары, что и приведет к росту курса американской валюты.

Читайте: Курсы валют к доллару: гривна на первом месте по росту

– Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль, — говорит Гарбарук.

Напомним, что в инвесткомпании ICU предполагают, что к концу года цена за $1 может вырасти до 27 грн.

Источник: Факты

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