Интерес инвесторов к Украине наблюдается из-за того, что президент Владимир Зеленский дает надежду на восстановление экономики страны.

Инвесторы начали возвращение в Украину из-за лояльного отношения к президенту Владимиру Зеленскому, который дает надежду на восстановление экономики страны.

Значительное укрепление гривны началось после того, как Зеленский стал президентом Украины, и продолжается сегодня.

Инвесторы считают, что политика шестого президента Украины и согласование новой программы МВФ помогут быстрее восстановить экономику страны.

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Однако в будущем количество инвестиций может сократиться, ведь в политике Зеленского существует неопределенность.

Кроме того, украинские облигации могут приносить меньше дохода, нежели другие рынки с похожим кредитным рейтингом.

К слову, международный экономический эксперт Игорь Гарбарук считает, что курс доллара может вырасти в октябре-ноябре 2019 года.

Источник: Financial Times