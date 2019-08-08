Компания ДТЭК подчеркнул законность и экономическую обоснованность методики ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритета.

НАБУ направило уведомление о подозрении сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

– Порядок, к которому есть претензии у следственных органов, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии, которые ранее отсутствовали, а решение о правилах работы принимались государственными органами субъективно. Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских государств было подтверждено многочисленными международными экспертизами, результаты которых должны быть учтены, – заявляют в ДТЭК.

В частности, эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязку цен на энергетический уголь в Украине к европейским индексам, корректность включения расходов на логистику и тому подобное. Исследования показывают отсутствие сверхприбылей как в угольном секторе, так и в украинской тепловой генерации. Использование принципа импортного паритета при установлении цены на энергоносители – требование МВФ и других кредиторов Украины. Но, в отличие от стремительного роста цен на газ, тарифы на электроэнергию для населения неизменно остаются самыми низкими в Европе.

Сотрудники ДТЭК уже предоставили НАБУ необходимые документы и ответили на вопросы.

– Во время взаимодействия с государственными органами сотрудники ДТЭК всегда придерживались норм деловой этики. Компания принимала активное участие во внедрении реформы на рынке электрической энергии для установления равных и прозрачных правил работы для всех участников. Обвинение следственного органа в некорректном поведении сотрудников ДТЭК при взаимодействии с государственными органами власти мы считаем безосновательными и необоснованными. Компания будет принимать все законные меры по защите чести и достоинства сотрудников ДТЭК. В компании настаивают на необходимости всестороннего и объективного расследования, которое, наконец, прекратит спекуляции вокруг методики ценообразования на энергетический уголь, – сообщает ДТЭК.

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В ДТЭК отметили, что работают в рамках законодательного поля Украины и придерживаеются международных стандартов комплаенс-этики.

– Компания – крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель Украины. В 2018 году капитальные инвестиции ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. Только в угольную отрасль за все время существования компания инвестировала $3,5 млрд, что позволило увеличить добычу угля больше чем в два раза, обеспечить генерацию украинским углем и избежать отключений электроэнергии, – подчеркнули в компании.

Напомним, за прошлый год угольные предприятия ДТЭК Добропольеуголь нарастили добычу угля на 1,3 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.