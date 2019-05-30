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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В 2018 году шахты ДТЭК Добропольеуголь нарастили добычу на 1,3 млн т

За прошлый год угольные предприятия ДТЭК Добропольеуголь нарастили добычу угля на 1,3 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Шахта

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Добропольеуголь Юрий Чередниченко.

– Уголь – основной энергетический ресурс нашей страны. Поэтому наращивание добычи – важное условие укрепления энергетической независимости Украины. Для этого мы инвестируем в наши шахты, запускаем новые лавы и закупаем новое оборудования.

В прошлом году мы направили в шахты Доброполья более 700 млн грн, в этом – уже более 400 млн грн. И это дает результат. За 2018 год шахты ДТЭК Добропольеуголь добыли 4,1 млн тонн – это плюс 1,3 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

В текущем 2019-м мы продолжаем удерживать высокий темп и увеличивать добычу. За первые четыре месяца года мы добыли и отгрузили теплоэлектростанциям 1,3 млн тонн угля, улучшив прошлогодний результат на 93,5 тыс. тонн, – отметил Чередниченко.

Генеральный директор ДТЭК Добропольеуголь отмечает важность добычи украинского угля для снижения зависимости от иностранного топлива.

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– Наш уголь используется на украинских теплоэлектростанциях, и это очень важно для всей страны. Инвестиции в производство и покупка новой техники для шахт помогает нам снижать зависимость тепловой генерации страны от импортного угля. Чтобы Украина и украинцы были с теплом и светом, – отметил Чередниченко.

Напомним, угледобывающие предприятия Украины в 2018 году сократили добычу рядового угля на 4,7% (1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли.

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Фото: Dreamstime

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