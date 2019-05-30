За прошлый год угольные предприятия ДТЭК Добропольеуголь нарастили добычу угля на 1,3 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Добропольеуголь Юрий Чередниченко.

– Уголь – основной энергетический ресурс нашей страны. Поэтому наращивание добычи – важное условие укрепления энергетической независимости Украины. Для этого мы инвестируем в наши шахты, запускаем новые лавы и закупаем новое оборудования.

В прошлом году мы направили в шахты Доброполья более 700 млн грн, в этом – уже более 400 млн грн. И это дает результат. За 2018 год шахты ДТЭК Добропольеуголь добыли 4,1 млн тонн – это плюс 1,3 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

В текущем 2019-м мы продолжаем удерживать высокий темп и увеличивать добычу. За первые четыре месяца года мы добыли и отгрузили теплоэлектростанциям 1,3 млн тонн угля, улучшив прошлогодний результат на 93,5 тыс. тонн, – отметил Чередниченко.