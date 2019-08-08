В ближайшее время курс гривны к доллару будет искать точку равновесия.

Руководитель отдела аналитики Forex Club в Украине Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время курс гривны к доллару будет колебаться в пределах 25,2-25,5 грн/долл.

Таким образом он будет искать точку равновесия, после чего начнется ослабление национальной валюты под влиянием факторов давления до, примерно, 25,75 грн/долл.

– Фактором давления может выступить дестабилизация на мировых сырьевых рынках. Сильное падение цен на сталь и руду будет давить на курс, – рассказал Шевчишин.

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Аналитик добавил, что сейчас укрепление гривны происходит из-за того, что в течение 2019 года в местные бюджеты поступило $5,9 млрд, что на 20,7% больше, чем в прошлом году.

За период января-июля 2018 года в местные бюджеты направили $4,9 млрд.

К слову, с начала 2019 году курс гривны против доллара показал наибольшие темпы роста в мире.