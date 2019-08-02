С начала года курс гривны против доллара вырос на 9,1% и занял первое место в мире.

Курс гривны против доллара с начала 2019 года вырос на 9,1%, тем самым валюта Украины показала наибольший рост в мире.

Также существенный рост в 2019 году продемонстрировали:

российский рубль – 8,3%;

египетский фунт – 8%;

тайский бат – 4,9%.

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Наибольший рост показали валюты развивающихся стран, а девальвация наблюдалась в развитых странах.

Курс гривны к доллару продолжает расти благодаря иностранным инвестициям в государственные долговые облигации.

С начала года в гособлигации Украины иностранные инвесторы вложили около $3,22 млрд.

К слову, в инвестиционной компании ICU считают, что к концу года курс гривны может установиться на уровне 27 грн/долл.