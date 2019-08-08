Людям каких профессий платят в Киеве больше всего – данные по состоянию на начало августа.

Согласно данным сайта поиска работы Work.ua, самую большую зарплату получают работники в сфере недвижимости – больше 23 тыс. грн в месяц.

Топ-менеджерам и высшему руководству платят чуть большее 22 тыс. грн. Неплохо зарабатывают и те, кто работает в сфере IT-технологий – порядка 15 тыс. грн.

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Меньше всего зарабатывают сотрудники в сфере охраны и безопасности – около 10 тыс. грн, а также люди, которые занимаются розничной торговлей — чуть больше 11 тысяч грн.

К слову, за год среднемесячная заработная плата в Киеве выросла на 18% и составляет 15 183 грн.