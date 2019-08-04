Среднемесячная заработная плата в Киеве за год выросла на 18% и составляет 15 183 грн.

В 2019 году среднемесячная зарплата в Киеве составляет 15 183 грн. Это на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталья Мельник, также в столице до 6,7% сократился уровень безработицы.

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К слову, за первое полугодие 2019 года в Киеве на 19,5% увеличился объем строительных работ.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине средняя зарплата выросла до $427.