Владимир Зеленский в июле получил зарплату в 22 тыс. 540 грн, а глава Офиса президента Украины Андрей Богдан работает бесплатно уже третий месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2019 года получил зарплату в 22 тыс. 540 грн.

Такая сумма получилась, когда из его должностного оклада главы государства в 28 тыс. грн было выплачено 5 тыс. 460 грн налогов и сборов.

Надбавок или премий президенту в этом месяце установлено не было.

По данным Государственного управления делами Украины, зарплата главе Офиса президента Украины Андрею Богдану, первому заместителю главы Офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителям главы Офиса президента Украины Юрию Костюку, Георгию Рябошапке, Вадиму Пристайко, Алексею Гончаруку в июле 2019 года не начислялась.

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Ранее Госуправление делами сообщило агентству, что руководство Офиса президента также не получало зарплату в мае и июне.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение.