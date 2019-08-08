В Украине легализуют азартные игры в пятизвездочных гостиницах для развития туризма.

Пятизвездочным отелям в Украине разрешат открывать казино. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.

По словам украинского лидера, легализация азартных игр в нашей стране будет стимулировать развитие туризма на берегу Черного моря.

– Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров, – заявил Зеленский.

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Президент также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

К слову, ранее Зеленский заявил, что усилия Украины и Турции помогут изменить ситуацию в регионе Черного моря.