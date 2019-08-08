PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ради туризма: Зеленский возвращает казино в Украину

В Украине легализуют азартные игры в пятизвездочных гостиницах для развития туризма.

Ради туризма: Зеленский возвращает казино в Украину

Пятизвездочным отелям в Украине разрешат открывать казино. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.

По словам украинского лидера, легализация азартных игр в нашей стране будет стимулировать развитие туризма на берегу Черного моря.

– Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров, – заявил Зеленский.

Читайте: Переговоры о создании ЗСТ между Украиной и Турцией пора завершать – Эрдоган

Президент также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

К слову, ранее Зеленский заявил, что усилия Украины и Турции помогут изменить ситуацию в регионе Черного моря.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис Президента

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка