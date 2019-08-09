Подготовительная группа предварительно определила количество депутатов в парламентских комитетах. Слуга народа предлагает сократить количество комитетов.

В каждом комитете Верховной Рады IX созыва не может быть меньше 7 и больше 31 члена.

К такому предварительному решению пришла подготовительная депутатская группа по организации первого заседания парламента.

Количество членом в комитетах может быть изменено позже, заявил глава подготовительной группы Дмитрий Разумков.

Он также озвучил предложение партии Слуга народа о сокращении количества комитетов – с 27 до 22.

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Члены подготовительной группы до 16.00 понедельника должны предоставить свои замечания на счет предложений партии Слуга народа о формировании 22 комитетов в новом парламенте.

Кроме того, подготовительная группа создала две подгруппы для более эффективной работы.

Как сообщалось, новоизбранные нардепы определили дату первого пленарного заседания Верховной Рады IX созыва.