PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Слуга народа назвала основные шаги перед открытием рынка земли

Перед тем, как снимать мораторий на продажу земли, нужно защитить национальные интересы Украины и позаботиться о ее безопасности.

Земля

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что перед открытием рынка земли необходимо принять проекты законов, которые защитят интересы граждан-владельцев, внутренних и внешних инвесторов.

Кроме того, необходимо различать рынок земли, которая находится в частной и государственной собственности.

– Если по гражданам мы понимаем, кто является собственником, то по государственной земле очень много вопросов. Чиновники, которые ранее занимали высокие должности, на вопрос о том, сколько сельскохозяйственной земли в собственности государства, мне ответить не смогли, – сказал Разумков.

Читайте: Рынок земли: когда снимут мораторий и какая будет цена

Снятие моратория на рынок земли должно ускорить экономический рост Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что рынок земли в Украине откроют в 2020 году.

Источник: ВВС Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разумков объяснил, почему не обнародуют имена кандидатов на пост министра обороны
Слуга народа не ведет переговоры о создании коалиции – Разумков
Рынок земли в Украине появится в 2020 году – Зеленский
Разумков назвал 15 кандидатов на должности заместителей главы фракции Слуга народа
Нардепы во время работы должны говорить на украинском языке – Разумков
Спикер Рады и генпрокурор: в Слуге народа назвали кандидатов на должности
О полном составе правительства еще рано говорить – Разумков
Прекратить войну на Донбассе невозможно лишь законами – Разумков
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка