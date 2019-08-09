Перед тем, как снимать мораторий на продажу земли, нужно защитить национальные интересы Украины и позаботиться о ее безопасности.

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что перед открытием рынка земли необходимо принять проекты законов, которые защитят интересы граждан-владельцев, внутренних и внешних инвесторов.

Кроме того, необходимо различать рынок земли, которая находится в частной и государственной собственности.

– Если по гражданам мы понимаем, кто является собственником, то по государственной земле очень много вопросов. Чиновники, которые ранее занимали высокие должности, на вопрос о том, сколько сельскохозяйственной земли в собственности государства, мне ответить не смогли, – сказал Разумков.

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Снятие моратория на рынок земли должно ускорить экономический рост Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что рынок земли в Украине откроют в 2020 году.