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Нова Рада: Слуга народу пропонує зменшити кількість комітетів

Підготовча група попередньо визначила кількість депутатів у парламентських комітетах. Слуга народу пропонує зменшити кількість комітетів

Нова Рада: Слуга народу пропонує зменшити кількість комітетів

У кожному комітеті Верховної Ради IX скликання не може бути менше 7 і більше 31 члена.

До такого попереднього рішення дійшла підготовча депутатська група з організації першого засідання парламенту.

Кількість членів у комітетах може бути змінена пізніше, заявив глава підготовчої групи Дмитро Разумков.

Він також озвучив пропозицію партії Слуга народу про скорочення кількості комітетів – з 27 до 22.

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Члени підготовчої групи до 16.00 понеділка повинні надати свої зауваження щодо пропозицій партії Слуга народу про формування 22 комітетів у новому парламенті.

Крім того, підготовча група створила дві підгрупи для більш ефективної роботи.

Як повідомлялося, новообрані нардепи визначили дату першого пленарного засідання Верховної Ради IX скликання.

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