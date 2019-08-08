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Факты / Украина

Рынок земли в Украине появится в 2020 году – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что земельную реформу в Украине проведут в 2019 году.

Рынок земли в Украине появится в 2020 году – Зеленский

Земельную реформу в Украине проведут в 2019 году, а рынок земли создадут в 2020.

В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га, – сказал президент Владимир Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

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По словам президента, в Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей, в частности компания Онур.

Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможность государственно-частного партнерства, – сообщил президент.

Владимир Зеленский также отметил, что осенью в Украине примут закон о концессии, который позволит государству безопасно работать с частным сектором и частными компаниями. Поэтому Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех украинских проектах.

Ранее Факты ICTV писали о том, что мораторий на продажу земли могут отменить до конца года.

Фото: Офис Президента

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