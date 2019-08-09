Перед тим, як знімати мораторій на продаж землі, потрібно захистити національні інтереси України і подбати про її безпеку.

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що перед відкриттям ринку землі необхідно ухвалити проекти законів, які захистять інтереси громадян-власників, внутрішніх та зовнішніх інвесторів.

Крім того, необхідно розрізняти ринок землі, яка знаходиться у приватній і державній власності.

– Якщо щодо громадян ми розуміємо, хто є власником, то до державної землі дуже багато питань. Можновладці, які раніше обіймали високі посади, на запитання про те, скільки сільськогосподарської землі є у власності держави, мені відповісти не змогли, – сказав Разумков.

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Зняття мораторію на ринок землі має прискорити економічне зростання України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що ринок землі в Україні відкриють у 2020 році.