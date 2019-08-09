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Факты / Украина

США готовы продать Украине больше Javelin – Тейлор

США готовы продать Украине больше ракетных комплексов Javelin. Стороны сейчас согласовывают условия дополнительных поставок вооружений.

США готовы продать Украине больше Javelin – Тейлор

Украина и США ведут переговоры на счет дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для Вооруженных сил Украины.

По словам временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, Вашингтон готов продать вооружение Киеву, осталось только согласовать условия.

Тейлор также прокомментировал звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину после нарушения боевиками режима тишины на Донбассе.

– Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях, – пояснил он.

Дипломат также уверен, что Украина не должна выходить из минских переговоров после такого нарушения перемирия.

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Тейлор также рассказал, что спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают время и наличие возможности для встречи.

Как сообщалось, Украина направила обращение в США с запросом о продаже большего количества Javelin.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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