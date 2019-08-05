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Факты / Украина

Продать больше комплексов Javelin – Украина обратилась к США

Украина обратилась к США с просьбой продать больше ракетных комплексов Javelin.

Продать больше комплексов Javelin – Украина обратилась к США

Украина направила обращение в США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Читайте: Javelin та антиснайперські системи – Волкер про пріоритетні поставки озброєння в Україну

– Украина хотела бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, – отметил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Напомним, 18 июня посла Уильяма Тейлора назначили временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине.

Источник: Радио Свобода

Фото: УНИАН

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