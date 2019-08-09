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Факти / Україна

США готові продати Україні більше Javelin – Тейлор

США готові продати Україні більше ракетних комплексів Javelin. Сторони зараз узгоджують умови додаткового постачання озброєнь.

США готові продати Україні більше Javelin – Тейлор

Україна і США ведуть переговори щодо додаткового постачання протитанкових ракетних комплексів Javelin для Збройних сил України.

За словами тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, Вашингтон готовий продати озброєння Києву, залишилося тільки узгодити умови.

Тейлор також прокоментував дзвінок президента України Володимира Зеленського російському лідерові Володимиру Путіну після порушення бойовиками режиму тиші на Донбасі.

– Думаю, Україна продемонструвала, що хоче завершити війну на своїх умовах, – пояснив він.

Дипломат також упевнений, що Україна не повинна виходити з мінських переговорів після такого порушення перемир’я.

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Тейлор також розповів, що спецпредставник США з питань України Курт Волкер і помічник президента РФ Владислав Сурков обговорюють час і можливість для зустрічі.

Як повідомлялося, Україна направила звернення до США із запитом щодо продажу більшої кількості Javelin.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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