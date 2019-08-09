PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве из-за фестиваля на выходных перекроют центр

В Киеве на выходных, 10 и 11 августа, перекроют центр города.

В Киеве из-за фестиваля на выходных перекроют центр

Из-за фестиваля Сильные Украины на выходных перекроют часть Крещатика.

С 9 августа 20.00 до 11 августа 06.00 для автомобильного движения будет закрыта часть улицы Крещатик – от пересечения с улицей Прорезной до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого.

Читайте: Выходные в августе: сколько дней будут отдыхать украинцы

В рамках фестиваля пройдет турнир Самая сильная семья Украины, шоу Богатыри против грузовиков. Также запланирована демонстрация фильма Иван Сила, показательные выступления стронгменов и стенды, посвященные легендарным Сильным Украины.

К слову, Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости.

Источник: КГГА

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кто в Киеве зарабатывает больше всего – рейтинг зарплат
Все в дыму: в Киеве возле метро Дарница горят магазины
На Крещатике откроется школьная ярмарка – дата
С 5 августа еще одна станция метро откажется от жетонов
Средняя зарплата в Киеве превысила 15,1 тыс. грн
Оторвало заднее колесо и бампер: под Киевом водитель Uber заснул за рулем и снес столб
На Южном мосту Киева на месяц частично ограничат движение (КАРТА)
В Киеве полиция разоблачила онлайн-порностудию с 20 веб-моделями
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка