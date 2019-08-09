В Киеве на выходных, 10 и 11 августа, перекроют центр города.

Из-за фестиваля Сильные Украины на выходных перекроют часть Крещатика.

С 9 августа 20.00 до 11 августа 06.00 для автомобильного движения будет закрыта часть улицы Крещатик – от пересечения с улицей Прорезной до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого.

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В рамках фестиваля пройдет турнир Самая сильная семья Украины, шоу Богатыри против грузовиков. Также запланирована демонстрация фильма Иван Сила, показательные выступления стронгменов и стенды, посвященные легендарным Сильным Украины.

К слову, Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости.