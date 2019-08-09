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Факты / Украина

Зеленский поддерживает создание крымскотатарской автономии – Джемилев

Владимир Зеленский поддерживает создание крымскотатарской национально-территориальной автономии, заявил Мустафа Джемилев.

Зеленский поддерживает создание крымскотатарской автономии – Джемилев

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопрос создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Лидер крымских татар отметил, что рабочая группа завершила работу над соответствующим законопроектом, осталось подать его в Верховную Раду.

По его словам, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение парламента.

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– Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести – за исключением некоторых групп, которые есть в партии Слуга народа – то будет так, как скажет президент, – заявил Джемилев.

Напомним, Джемилев заявлял, что крымские татары поддерживают Зеленского, но при этом будут в “конструктивной оппозиции” к нему.

Источник: ATR

Фото: Dreamstime

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