Владимир Зеленский поддерживает создание крымскотатарской национально-территориальной автономии, заявил Мустафа Джемилев.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопрос создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Лидер крымских татар отметил, что рабочая группа завершила работу над соответствующим законопроектом, осталось подать его в Верховную Раду.

По его словам, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение парламента.

Читайте: Мониторинговая миссия ОБСЕ должна быть и в Крыму – Чубаров

– Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести – за исключением некоторых групп, которые есть в партии Слуга народа – то будет так, как скажет президент, – заявил Джемилев.

Напомним, Джемилев заявлял, что крымские татары поддерживают Зеленского, но при этом будут в “конструктивной оппозиции” к нему.

Источник: ATR