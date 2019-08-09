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Факты / Украина

Мониторинговая миссия ОБСЕ должна быть и в Крыму – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна распространяться на Крым.

Рефат Чубаров

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями крымскотатарского народа, во время которой обсуждалась общая ситуация в Крыму и возможность введения наблюдателей ОБСЕ на территорию полуострова.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что действия российских оккупантов направлены на подавление крымских татар, а председатель Меджлиса Рефат Чубаров рассказал о необходимости направить наблюдателей ОБСЕ в Крым, ведь у них есть мандат на всей территории Украины.

– Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым, – сказал Чубаров.

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Он считает, что СММ ОБСЕ поможет фиксировать все нарушения прав человека в Крыму, которым подвергается население полуострова.

К слову, президент Владимир Зеленский пообещал упростить процедуру получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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