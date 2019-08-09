Володимир Зеленський підтримує створення кримськотатарської національно-територіальної автономії, заявив Мустафа Джемілєв.

Лідер кримських татар Мустафи Джемілєв та президент України Володимир Зеленський обговорили питання створення кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Лідер кримських татар зазначив, що робоча група завершила роботу над відповідним законопроектом, залишилося подати його до Верховної Ради.

За його словами, Зеленський готовий скликати конституційну комісію, щоб розглянути підготовлені поправки до десятої глави Конституції, і вже після цього винести законопроект на розгляд парламенту.

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– Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе свою точку зору донести – за винятком деяких груп, які є в партії Слуга народу, – то буде так, як скаже президент, – заявив Джемілєв.

Нагадаємо, Джемільов заявляв, що кримські татари підтримують Зеленського, але при цьому будуть у “конструктивній опозиції” до нього.

Джерело: ATR