Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора 7 августа договорились о возможной встрече лидеров нормандской четверки.

Во время телефонных переговоров президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата.

Рабочие группы уже начали подготовку документов для подписания на высшем уровне, пишет пресс-служба украинского президента.

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Также сообщается, что в разговоре с Путиным Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

Напомним, Зеленский позвонил Путину утром 7 августа из-за новых обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.