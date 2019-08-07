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Факты / Украина / Политика

Зеленский и Путин договорились о возможной нормандской встрече, готовятся документы

Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора 7 августа договорились о возможной встрече лидеров нормандской четверки.

Зеленский и Путин договорились о возможной нормандской встрече, готовятся документы

Во время телефонных переговоров президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата.

Рабочие группы уже начали подготовку документов для подписания на высшем уровне, пишет пресс-служба украинского президента.

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Также сообщается, что в разговоре с Путиным Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

Напомним, Зеленский позвонил Путину утром 7 августа из-за новых обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

Источник: Офис Президента

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