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Факты / Украина

Зеленский встретился со Вселенским патриархом в Стамбуле

Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей проводят закрытую встречу в Стамбуле.

Володимир Зеленський і Вселенський патріарх Варфоломій

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.

– Сегодня на Фанаре в Стамбуле, – написал посол Украины в Турции Андрей Сибига под фото.

Читайте: Переговоры Зеленского в Турции: что нужно добиваться Украине

Отметим, визит проходит на фоне объявления почетным патриархом ПЦУ Филаретом о возобновлении деятельности УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в Министерстве культуры Украины подтвердили факт ликвидации УПЦ Киевского патриархата после того, как состоялся Объединительный собор.

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