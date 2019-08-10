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Факты / Украина

Политзаключенный Стешенко рассказал о пытках ФСБ

Украинского политзаключенного Александра Стешенко пытали сотрудники ФСБ РФ, чтобы он признался в том, чего не делал.

Наручники

Украинскому политзаключенному Александру Стешенко, которого недавно освободили из крымской колонии, пришлось признаться в совершении преступления, чтобы его перестали пытать.

Он рассказал, что никогда не встречал Велиева Эрола и Александра Третьякова. Сотрудники ФСБ говорили ему, кого нужно было называть.

– Меня душили шариками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели… пока не записали видео, мучили каждый день, – сказал Стешенко.

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ФСБ удерживала его около трех месяцев в неизвестном месте похожем на подвал.

Для того, чтобы политзаключенный не убежал, его пристегнули наручниками к 24-килограммовой гире.

К слову, в Верховном суде РФ признали приговор политзаключенному Павлу Грибу “законным”.

Источник: Крым. Реалии

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