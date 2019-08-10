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Факти / Україна

Політв’язень Стешенко розповів про тортури ФСБ

Українського політв’язня Олександра Стешенка катували працівники ФСБ РФ, щоб він зізнався у тому, чого не робив.

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Українському політв’язню Олександру Стешенку, якого нещодавно звільнили з кримської колонії, довелося зізнатися у скоєнні злочину, якого він не вчиняв, аби його перестали катувати.

Він розповів, що ніколи не зустрічав Велієва Ерола та Олександра Третьякова. Співробітники ФСБ казали йому, кого потрібно було називати.

– Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати те, що вони хотіли… поки не записали відео, мучили кожен день, – сказав Стешенко.

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ФСБ утримувала його приблизно три місяці у невідомому місці схожому на підвал.

Для того, аби політв’язень не втік, його пристебнули наручниками до 24-кілограмової гирі.

До слова, у Верховному суді РФ визнали вирок політв’язню Павлу Грибу “законним”.

Джерело: Крим. Реалії

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