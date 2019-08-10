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Факты / Украина

Слуга народа будет бороться со злоупотреблением ФЛП

Партия Слуга народа введет решения, которые не позволят уклоняться от уплаты налогов, используя статус ФЛП.

ФОП

Депутат партии Слуга народа Данил Гетманцев заявил, что политическая сила будет бороться с большим и средним бизнесом, который использует статус физических лиц-предпринимателей для того, чтобы уклоняться от уплаты налогов.

По его словам, большое количество ресторанов и магазинов используют ФЛП для того, чтобы меньше платить.

Нужно найти такое решение, которое не только обеспечит работу ФЛП в существующей системе, но позволит исключить уклонение от налогов.

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– Мы рассматриваем возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или нужно внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров, – рассказал Гетманцев.

Шаги для решения указанной проблемы планируют представить до начала работы новой Верховной Рады.

К слову, партия Слуга народа планирует принять ряд законопроектов перед открытием рынка земли.

Источник: Українське радіо

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