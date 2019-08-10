Партия Слуга народа введет решения, которые не позволят уклоняться от уплаты налогов, используя статус ФЛП.

Депутат партии Слуга народа Данил Гетманцев заявил, что политическая сила будет бороться с большим и средним бизнесом, который использует статус физических лиц-предпринимателей для того, чтобы уклоняться от уплаты налогов.

По его словам, большое количество ресторанов и магазинов используют ФЛП для того, чтобы меньше платить.

Нужно найти такое решение, которое не только обеспечит работу ФЛП в существующей системе, но позволит исключить уклонение от налогов.

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– Мы рассматриваем возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или нужно внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров, – рассказал Гетманцев.

Шаги для решения указанной проблемы планируют представить до начала работы новой Верховной Рады.

К слову, партия Слуга народа планирует принять ряд законопроектов перед открытием рынка земли.

Источник: Українське радіо