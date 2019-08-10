PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Слуга народу боротиметься зі зловживанням ФОП

Партія Слуга народу запровадить рішення, які не дозволять ухилятися від сплати податків, використовуючи статус ФОП.

ФОП

Депутат партії Слуга народу Данило Гетманцев заявив, що політична сила боротиметься з великим і середнім бізнесом, який використовує статус фізичних осіб-підприємців для того, щоб ухилятися від сплати податків.

За його словами, велика кількість ресторанів і магазинів використовують ФОП для того, аби менше платити.

Потрібно знайти таке рішення, яке не тільки забезпечить роботу ФОП в системі, що існує, але дозволить унеможливити ухилення від податків.

Читайте: Слуга народу хоче лишити у новій Раді 22 комітети (СПИСОК)

– Ми розглядаємо, чи можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, чи потрібно внести зміни в податкове законодавство, щоб не породжувати низку податкових суперечок, – розповів Гетманцев.

Кроки для вирішення зазначеної проблеми планують представити до початку роботи нової Верховної Ради.

До слова, партія Слуга народу планує ухвалити низку законопроектів перед відкриттям ринку землі.

Джерело: Українське радіо

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Перше засідання підготовчої групи в Раді: як пройшло та про що домовилися
Слуга народу хоче лишити у новій Раді 22 комітети (СПИСОК)
Нардепи Слуги народу підписали декларацію про розвиток Києва
Слуга народу не веде переговори про створення коаліції – Разумков
Опозиційним фракціям можуть віддати два комітети у парламенті – Мотовиловець
Вп’ятеро менше районів і префектури: що передбачає адмінреформа в Україні
Методом жеребкування: фракцію Слуги народу поділять на 15 груп
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка