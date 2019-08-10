Партія Слуга народу запровадить рішення, які не дозволять ухилятися від сплати податків, використовуючи статус ФОП.

Депутат партії Слуга народу Данило Гетманцев заявив, що політична сила боротиметься з великим і середнім бізнесом, який використовує статус фізичних осіб-підприємців для того, щоб ухилятися від сплати податків.

За його словами, велика кількість ресторанів і магазинів використовують ФОП для того, аби менше платити.

Потрібно знайти таке рішення, яке не тільки забезпечить роботу ФОП в системі, що існує, але дозволить унеможливити ухилення від податків.

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– Ми розглядаємо, чи можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, чи потрібно внести зміни в податкове законодавство, щоб не породжувати низку податкових суперечок, – розповів Гетманцев.

Кроки для вирішення зазначеної проблеми планують представити до початку роботи нової Верховної Ради.

До слова, партія Слуга народу планує ухвалити низку законопроектів перед відкриттям ринку землі.

Джерело: Українське радіо