Партія Слуга народу запровадить рішення, які не дозволять ухилятися від сплати податків, використовуючи статус ФОП.
Депутат партії Слуга народу Данило Гетманцев заявив, що політична сила боротиметься з великим і середнім бізнесом, який використовує статус фізичних осіб-підприємців для того, щоб ухилятися від сплати податків.
За його словами, велика кількість ресторанів і магазинів використовують ФОП для того, аби менше платити.
Потрібно знайти таке рішення, яке не тільки забезпечить роботу ФОП в системі, що існує, але дозволить унеможливити ухилення від податків.
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– Ми розглядаємо, чи можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, чи потрібно внести зміни в податкове законодавство, щоб не породжувати низку податкових суперечок, – розповів Гетманцев.
Кроки для вирішення зазначеної проблеми планують представити до початку роботи нової Верховної Ради.
До слова, партія Слуга народу планує ухвалити низку законопроектів перед відкриттям ринку землі.
Джерело: Українське радіо