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Факты / Украина

Украина должна продолжать переговоры для завершения войны на Донбассе – Тейлор

Украине стоит продолжить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украина должна продолжать переговоры для завершения войны на Донбассе – Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что Киев должен продолжать переговоры в минском и других форматах, ведь только так можно завершить войну на Донбассе.

По его словам, закончить войну на выгодных для Украины условиях хочет Киев, Минская группа, и США.

– Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет, – сказал Тейлор.

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Он добавил, что Соединенные Штаты должны продолжить давление на Кремль, чтобы склонить его к завершению конфликта на Донбассе.

К слову, президент США Дональд Трамп считает, что Зеленский и Путин смогут найти решение существующих проблем.

Источник: Голос Америки

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