По специальной учебной программе подготовили почти 800 полицейских, которые будут работать после деоккупации Донбасса.

После деоккупации Донбасса планируется создать 16 отделов и отделений полиции, которые будут нести службу на указанных территориях. В их состав будут входить около 800 полицейских.

Планируется, что правоохранители будут работать на деоккупированных территориях около года после освобождения, а их главным заданием станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

Читайте: Прекратить войну на Донбассе невозможно лишь законами – Разумков

Полицейские также обсудили противостояние информационной агрессии РФ и общение с гражданами, которые стали жертвами российской пропаганды.

– Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство, – заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

К слову, ЕС разрабатывает рекомендации по непризнанию паспортов РФ, которые выдали жителям оккупированного Донбасса.