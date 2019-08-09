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Факты / Украина

Деоккупация Донбасса: полиция подготовила 800 правоохранителей

По специальной учебной программе подготовили почти 800 полицейских, которые будут работать после деоккупации Донбасса.

Деоккупация Донбасса: полиция подготовила 800 правоохранителей

После деоккупации Донбасса планируется создать 16 отделов и отделений полиции, которые будут нести службу на указанных территориях. В их состав будут входить около 800 полицейских.

Планируется, что правоохранители будут работать на деоккупированных территориях около года после освобождения, а их главным заданием станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

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Полицейские также обсудили противостояние информационной агрессии РФ и общение с гражданами, которые стали жертвами российской пропаганды.

– Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство, – заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

К слову, ЕС разрабатывает рекомендации по непризнанию паспортов РФ, которые выдали жителям оккупированного Донбасса.

Источник: Нацполиция

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