Україні варто продовжити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Київ повинен продовжувати переговори у мінському та інших форматах, адже тільки так можна завершити війну на Донбасі.

За його словами, закінчити війну на вигідних для України умовах хоче Київ, Мінська група, і США.

– Остаточне рішення, звичайно, за Путіним. Саме він може вирішити, закінчиться війна чи ні, – сказав Тейлор.

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Він додав, що Сполучені Штати повинні продовжити тиск на Кремль, щоб схилити його до завершення конфлікту на Донбасі.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що Зеленський і Путін зможуть знайти рішення проблем, що існують.

Джерело: Голос Америки