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Факты / Украина / Политика

Впервые за 20 лет: премьер-министр Израиля прилетит на переговоры с Зеленским

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху планирует 18 августа прилететь в Киев на встречу с украинским президентом. Это будет первый его приезд в Украину за последние 20 лет.

Нетаньяху планирует встретиться с Владимиром Зеленским и принять участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру.

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18 августа 1943 в Бабьем Яру начался третий этап расстрелов евреев немецкими нацистами.

19 августа Нетаньяху планирует вернуться в Израиль.

Нетаньяху станет первым мировым лидером, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер-министр Израиля также пригласил Путина посетить Иерусалим, чтобы открыть памятник жертвам Ленинградской блокады во время Второй мировой войны. Мероприятие планируется на 7 сентября.

Напомним, Трамп заявил, что ждет Зеленского в Белом доме в ближайшее время.

Источникnewsru.co.il

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