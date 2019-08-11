Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Беньямин Нетаньяху планирует 18 августа прилететь в Киев на встречу с украинским президентом. Это будет первый его приезд в Украину за последние 20 лет.

Нетаньяху планирует встретиться с Владимиром Зеленским и принять участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру.

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18 августа 1943 в Бабьем Яру начался третий этап расстрелов евреев немецкими нацистами.

19 августа Нетаньяху планирует вернуться в Израиль.

Нетаньяху станет первым мировым лидером, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер-министр Израиля также пригласил Путина посетить Иерусалим, чтобы открыть памятник жертвам Ленинградской блокады во время Второй мировой войны. Мероприятие планируется на 7 сентября.

Напомним, Трамп заявил, что ждет Зеленского в Белом доме в ближайшее время.

Источник: newsru.co.il