Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає на президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

При цьому американський лідер підкреслив, що зустріч між ними повинна відбудуться найближчим часом.

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– Я думаю, що скоро він приїде (до Вашингтона. – Ред.), – сказав Трамп і нагадав про запрошення Зеленському відвідати Білий дім.

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До слова, раніше американська сторона заявила, що зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у Нью-Йорку або Варшаві.