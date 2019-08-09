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Трамп чекає на Зеленського у Білому домі найближчим часом

Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Трамп чекає на Зеленського у Білому домі найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає на президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

При цьому американський лідер підкреслив, що зустріч між ними повинна відбудуться найближчим часом.

Дивіться відео: Президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім

– Я думаю, що скоро він приїде (до Вашингтона. – Ред.), – сказав Трамп і нагадав про запрошення Зеленському відвідати Білий дім.

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До слова, раніше американська сторона заявила, що зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у Нью-Йорку або Варшаві.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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