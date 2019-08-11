Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 18 серпня прилетить до Києва на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Беньямін Нетаньягу планує 18 серпня прилетіти до Києва на зустріч з українським президентом. Це буде перший його приїзд в Україну за останні 20 років.

Нетаньягу хоче зустрітися з Володимиром Зеленським і взяти участь у церемонії поминання загиблих в Бабиному Яру.

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18 серпня 1943 року в Бабиному Яру розпочався третій етап розстрілів євреїв німецькими нацистами.

19 серпня Нетаньяху планує повернутися в Ізраїль.

Нетаньяху стане першим світовим лідером, який зустрінеться з новим президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Прем’єр-міністр Ізраїлю також запросив Путіна відвідати Єрусалим, щоб відкрити пам’ятник жертвам Ленінградської блокади під час Другої світової війни. Захід планується на 7 вересня.

Нагадаємо, Трамп заявив, що чекає на Зеленського в Білому домі найближчим часом.

Джерело: newsru.co.il