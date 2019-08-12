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Факты / Украина

Премьер Израиля едет в Украину в поисках поддержки – аналитики

Во время своего визита в Украину премьер-министр Израиля будет искать поддержку израильтян с украинскими корнями.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Политические эксперты считают, что первый за 20 лет визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев связан с выборами в Кнессет (парламент Израиля), которые состоятся в сентябре.

По мнению аналитиков, во время визита 18-20 августа Нетаньяху попытается получить поддержку русскоязычных израильтян с украинскими корнями.

Планируется, что премьер-министр Израиля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетит Бабий Яр.

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Нетаньяху также положительно говорил о крепких отношениях с Украиной, когда страны подписали соглашение о свободной торговле.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится в ближайшее время.

Источник: Times of Israel

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