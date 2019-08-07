Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого проинформировал коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела.

Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

Владимир Зеленский рассказал об остальных шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на Востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное.

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Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон.

Макрон заявил Зеленскому, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Напомним, что 6 августа, несмотря на “хлебное перемирие”, были обстреляны позиции украинских военных, в результате чего погибло четверо бойцов ВСУ.

Из-за этого с утра 7 августа Владимир Зеленский провел срочное совещание, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава Генштаба и представители ключевых подразделений ВСУ.