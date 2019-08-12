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Факти / Україна

Прем’єр Ізраїля їде в Україну у пошуках підтримки – аналітики

Під час свого візиту в Україну прем’єр-міністр Ізраїля шукатиме підтримки ізраїльтян з українським корінням.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Політичні експерти вважають, що перший за 20 років візит прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу до Києва пов’язаний із виборами у Кнесет (парламент Ізраїлю), які відбудуться у вересні.

На думку аналітиків, під час візиту 18-20 серпня Нетаньягу намагатиметься здобути підтримку російськомовних ізраїльтян з українським корінням.

Планується, що прем’єр-міністр Ізраїля зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і відвідає Бабин Яр.

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Нетаньягу також позитивно говорив про міцні стосунки з Україною, коли країни підписали угоду про вільну торгівлю.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться найближчим часом.

Джерело: Times of Israel

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