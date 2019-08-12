В Украине появится система, которая будет предупреждать граждан о том, что кто-то пытается завладеть их имуществом или бизнесом.

Соучредитель Monobank, советник главы СБУ Дмитрий Дубилет рассказал о создании сервиса, который будет информировать украинцев о том, что злоумышленники пытаются завладеть их имуществом.

По его словам, эту реформу можно разбить на три части:

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1. Безплатная подписка простых граждан и бизнеса на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет собственника.

– Кстати, сейчас подобный сервис есть, но он: а) платный; б) касается только недвижимости, и то не всей. Наша цель – сделать сервис бесплатным, охватывающим все типы имущества и доступным через разных провайдеров, – объяснил Дубилет.

2. Уведомление украинцев, даже если они не подписались.

– Каким бы простым сервис подписки ни был, большинство граждан на него не подпишутся. Поэтому мы ставим перед собой задачу научиться слать им уведомления в любом случае, – рассказал он.

3. Информирование не только об совершенных сделках, но и о том, что эти сделки готовятся.

– Если вашу квартиру или бизнес уже отжали, то процесс возврата может быть долгим и утомительным. Мы должны сделать так, чтобы вы получали уведомления о регистрационном действии еще на этапе подготовки, – отметил Дубилет.

Украинцы получат возможность остановить такую сделку, например, путем упрощения процедур подачи жалобы в антирейдерскую комиссию при Минюсте.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал указ О мерах по противодействию рейдерству.

Источник: Дмитро Дубілет