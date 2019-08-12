В Україні з’явиться система, яка буде попереджати громадян про те, що хтось намагається заволодіти їхнім майном або бізнесом.

Співзасновник Monobank, радник голови СБУ Дмитро Дубілет розповів про створення сервісу, який інформуватиме українців про те, що зловмисники намагаються заволодіти їхнім майном.

За його словами, цю реформу можна розбити на три частини:

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1. Безкоштовна підписка простих громадян і бізнесу на повідомлення про те, що їх нерухомість або бізнес змінює власника.

– До речі, подібний сервіс є, але він: а) платний; б) стосується тільки нерухомості, і то не всієї. Наша мета – зробити сервіс безкоштовним, що охоплює всі типи майна і доступний через різних провайдерів, – пояснив Дубілет.

2. Повідомлення укранців, навіть якщо вони не підписалися.

– Яким би простим сервіс підписки не був, більшість громадян на нього не підпишуться. Тому ми ставимо перед собою завдання навчитися надсилати їм повідомлення в будь-якому випадку, – розповів він.

3. Інформування не тільки про здійснені угоди, а й про те, що ці угоди готуються.

– Якщо вашу квартиру або бізнес вже відібрали, то процес повернення може бути довгим і виснажливим. Ми повинні зробити так, щоб ви отримували повідомлення про реєстраційну дію ще на етапі підготовки, – зазначив Дубілет.

Українці отримають можливість зупинити таку угоду, наприклад, шляхом спрощення процедур подачі скарги в антирейдерську комісію при Мін’юсті.

Нагадаємо, 22 липня Володимир Зеленський підписав указ Про заходи щодо протидії рейдерству.

Джерело: Дмитро Дубілет