Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про заходи щодо протидії рейдерству.

Володимир Зеленський підписав указ Про заходи щодо протидії рейдерству.

У документі є набір інструментів, що будуть впроваджені найближчим часом для належного захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав.

Передбачається внесення змін до програмного забезпечення державних реєстрів. Це повинно суттєво зменшить ризики та частоту рейдерства.

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Серед ключових технологічних змін:

автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням/зупинкою реєстраційних дій,

створення бек-офісу, що переглядатиме транзакції з підвищеним ризиком,

фото- та відеофіксація учасників транзакцій;

запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій (наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції (наприклад, ЕЦП).

До речі, Володимир Зеленський звернувся до іноземних інвесторів англійською мовою і закликав їх якомога раніше вкладати в Україну, аби отримати максимальну вигоду.