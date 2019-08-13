PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Фонд гарантирования вкладов приостановит выплаты – когда и почему

Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировал приостановку выплат.

Фонд гарантирования вкладов приостановит выплаты – когда и почему

Фонд гарантирования вкладов приостановит временно выплаты с 15.00 16 августа до 11.00 21 августа.

Читайте: Госбанки возобновили выдачу теплых кредитов

Выплаты остановят через технологические работы в промышленной среде.

– Из-за обновления программного обеспечения доступ банков-агентов Фонда к Автоматизированной системы выплат будет отсутствовать, – отметили в пресс-службе Фонда.

Ранее Факты ICTV писали, что в День независимости 2019 банки меняют режим работы.

Источник: Фонд гарантирования вкладов

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Появление IBAN в Украине может вызвать задержки кредитных платежей – юрист
IBAN в Украине: что это, зачем и как будет работать
Что такое IBAN и почему в Украине меняют номера банковских счетов
Украинцам обещают снизить ставку по ипотечным кредитам на треть
Как работают банки на Пасху и майские праздники
Как объявить себя банкротом и что для этого нужно
Деньги до зарплаты: как не стать жертвой быстрых кредитов
Как будут работать банки в 2019 году – календарь
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка