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Фонд гарантування вкладів призупинить виплати – коли та чому

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсував призупинення виплат.

Фонд гарантування вкладів призупинить виплати – коли та чому

Фонд гарантування вкладів призупине тимчасово виплати із 15.00 16 серпня до 11.00 21 серпня.

Читайте: Держбанки поновили видавання теплих кредитів

Виплати зупинять через технологічні роботи на промисловому середовищі.

– Через оновлення програмного забезпечення доступ банків-агентів Фонду до Автоматизованої системи виплат буде відсутній, – зазначили у прес-службі Фонду.

Раніше Факти ICTV писали, що у День незалежності 2019 банки змінюють режим роботи.

Джерело: Фонд гарантування вкладів

Фото: Dreamstime

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