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Факты / Украина / Общество

На Полтавщине археологи нашли скифское золото и оружие

В Полтавской области на древнем Бельском городище археологи нашли золото и оружие скифов.

На Полтавщине археологи нашли скифское золото и оружие

Пресс-служба Полтавской облгосадминистрации сообщила, что археологи нашли артефакты VI века до нашей эры.

Самое главное, что захоронения не было ограблено. В нем все осталось так же, как и 2600 лет назад.

На месте раскопок археологи нашли керамическую посуду (черпаки, чашки), большое блюдо из камня, бронзовое зеркало, бронзовый браслет, бусины (янтарь, хрусталь, сердолик), золотые украшения (серьги, головной убор).

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– Размер и вес золотого головного убора мы не определим, пока не поднимем его с земли. Но и сейчас видно, что вещь уникальная. Это не просто фрагмент, а целостный головной убор в два яруса с тремя видами золотых бляшек и височными серьгами.

А браслет, который был на руке в умершего очень миниатюрный, значит – женщина была  маленькой, вероятно, подростком, – рассказала руководитель экспедиции Ирина Шрамко.

Согласно информации, это уже четвертое найдено археологами с 1906 года неразграбленное захоронения на упомянутом городище.

К слову, в Киеве археологи нашли настоящий клад, который находился в подвале снесенного здания.

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