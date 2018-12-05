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Факти / Україна / У Києві археологи знайшли старовинний скарб/

В Киеве археологи нашли старинный клад

В Киеве археологи нашли настоящий клад, который находился в подвале снесенного здания.

Директор департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк сообщил в Facebook, что подвале снесенного здания на территории заповедника Древний Киев археологи нашли 2 кг серебряных монет.

Номинал монет – 1 рубль, а также 10, 20 и 50 копеек.

Дата изготовления монет варьируется от 1817 до 1912 годов. На данный момент тяжело сказать, почему клад закопали.

Однако археологи предполагают, что монеты могли принадлежать банковскому работнику, а поскольку им тогда уделяли особое внимание, он спрятал их в подвале.

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Сейчас клад отдадут на реставрацию, а после нее передадут музею археологии Института археологии НАНУ.

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В Киеве археологи нашли старинный клад / 3 фотографии

К слову, археологам удалось найти в Доме дельфинов в Помпеях фрески с изображениями колонн, животных и пейзажей.

Фото: Александр Никоряк

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