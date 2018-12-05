В Киеве археологи нашли настоящий клад, который находился в подвале снесенного здания.
Директор департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк сообщил в Facebook, что подвале снесенного здания на территории заповедника Древний Киев археологи нашли 2 кг серебряных монет.
Номинал монет – 1 рубль, а также 10, 20 и 50 копеек.
Дата изготовления монет варьируется от 1817 до 1912 годов. На данный момент тяжело сказать, почему клад закопали.
Однако археологи предполагают, что монеты могли принадлежать банковскому работнику, а поскольку им тогда уделяли особое внимание, он спрятал их в подвале.
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Сейчас клад отдадут на реставрацию, а после нее передадут музею археологии Института археологии НАНУ.
К слову, археологам удалось найти в Доме дельфинов в Помпеях фрески с изображениями колонн, животных и пейзажей.
Фото: Александр Никоряк